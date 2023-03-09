“Вони просто дебіли” – військовий аналітик про ракетну атаку РФ
Тактика ударів по енергетичній інфраструктурі у РОВ незмінна, хоча з жовтня 2022 року мало стати зрозумілим для них, що вона безглузда, особливо з урахуванням того, що ми до таких умов адаптувалися… Що тут скажеш. Багато хто з нас дійсно їх переоцінюють, а вони просто дебіли.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 19:42;
Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тактика ударів по енергетичній інфраструктурі у РОВ незмінна, хоча з жовтня 2022 року мало стати зрозумілим для них, що вона…".