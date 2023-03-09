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“Вони просто дебіли” – військовий аналітик про ракетну атаку РФ

Події 19:42   09.03.2023
Олександр Коваленко
військово-політичний оглядач групи "ІС"
“Вони просто дебіли” – військовий аналітик про ракетну атаку РФ

Тактика ударів по енергетичній інфраструктурі у РОВ незмінна, хоча з жовтня 2022 року мало стати зрозумілим для них, що вона безглузда, особливо з урахуванням того, що ми до таких умов адаптувалися… Що тут скажеш. Багато хто з нас дійсно їх переоцінюють, а вони просто дебіли.

Автор: Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС"

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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 19:42;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тактика ударів по енергетичній інфраструктурі у РОВ незмінна, хоча з жовтня 2022 року мало стати зрозумілим для них, що вона…".