“Вони просто дебіли” – військовий аналітик про ракетну атаку РФ

Тактика ударів по енергетичній інфраструктурі у РОВ незмінна, хоча з жовтня 2022 року мало стати зрозумілим для них, що вона безглузда, особливо з урахуванням того, що ми до таких умов адаптувалися… Що тут скажеш. Багато хто з нас дійсно їх переоцінюють, а вони просто дебіли.