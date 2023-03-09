«Они просто дебилы» — военный аналитик о ракетной атаке РФ

Тактика ударов по энергетической инфраструктуре у РОВ неизменна, хотя с октября 2022 должно было стать понятным для них, что она бессмысленна, особенно с учетом того, что мы к таким условиям адаптировались… Что тут скажешь. Многие из нас и вправду их переоценивают, а они просто дебилы.