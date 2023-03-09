«Они просто дебилы» — военный аналитик о ракетной атаке РФ
Фото: кадр из видео
Тактика ударов по энергетической инфраструктуре у РОВ неизменна, хотя с октября 2022 должно было стать понятным для них, что она бессмысленна, особенно с учетом того, что мы к таким условиям адаптировались… Что тут скажешь. Многие из нас и вправду их переоценивают, а они просто дебилы.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 19:42;
Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тактика ударов по энергетической инфраструктуре у РОВ неизменна, хотя с октября 2022 должно было стать понятным для них, что она…".