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«Они просто дебилы» — военный аналитик о ракетной атаке РФ

Политика 19:42   09.03.2023
Александр Коваленко
военно-политический обозреватель группы "ИС"
«Они просто дебилы» — военный аналитик о ракетной атаке РФ Фото: кадр из видео

Тактика ударов по энергетической инфраструктуре у РОВ неизменна, хотя с октября 2022 должно было стать понятным для них, что она бессмысленна, особенно с учетом того, что мы к таким условиям адаптировались… Что тут скажешь. Многие из нас и вправду их переоценивают, а они просто дебилы.

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС"

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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 19:42;

    • Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тактика ударов по энергетической инфраструктуре у РОВ неизменна, хотя с октября 2022 должно было стать понятным для них, что она…".