Маляр оцінила ймовірність загострення 9 травня

Чи буде загострення на 9 травня? Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони “не загострились”. Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони.