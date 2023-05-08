Маляр оцінила ймовірність загострення 9 травня
Чи буде загострення на 9 травня? Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони “не загострились”. Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:18;
Кореспондент Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи буде загострення на 9 травня? Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять…".