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Маляр оцінила ймовірність загострення 9 травня

Події 11:18   08.05.2023
Ганна Маляр
заступниця міністра оборони України
Маляр оцінила ймовірність загострення 9 травня

Чи буде загострення на 9 травня? Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони “не загострились”. Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони.

 

Автор: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України

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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи буде загострення на 9 травня? Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять…".