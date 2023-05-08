Маляр оценила вероятность обострения 9 мая
Будет ли обострение на 9 мая? Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То что россияне любят даты и исторические параллели – да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они «не обострялись». Потому, обострение может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:18;
Корреспондент Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будет ли обострение на 9 мая? Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То что россияне любят…".