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Маляр оценила вероятность обострения 9 мая

Политика 11:18   08.05.2023
Анна Маляр
заместитель министра обороны Украины
Маляр оценила вероятность обострения 9 мая

Будет ли обострение на 9 мая? Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То что россияне любят даты и исторические параллели – да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они «не обострялись». Потому, обострение может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне.

Автор: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины

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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будет ли обострение на 9 мая? Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То что россияне любят…".