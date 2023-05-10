Минуле не переможе майбутнє – Шольц про меседжі РФ на 9 травня
Послання цього 9 травня – це не те, що лунає сьогодні з Москви. Наше послання: минуле не переможе майбутнє. А майбутнє, наше майбутнє – це Європейський Союз!
Новини за темою:
Ви читали новину: «Минуле не переможе майбутнє – Шольц про меседжі РФ на 9 травня»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 11:47;
Кореспондент Олаф Шольц, канцлер Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Послання цього 9 травня – це не те, що лунає сьогодні з Москви. Наше послання: минуле не переможе майбутнє. А…".