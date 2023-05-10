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Прошлое не победит будущее — Шольц о месседжах РФ на 9 мая

Мир 11:47   10.05.2023
Олаф Шольц
канцлер Германии
Прошлое не победит будущее — Шольц о месседжах РФ на 9 мая

Послание 9 мая – это не то, что звучит сегодня из Москвы. Наше послание: прошлое не победит будущее. А будущее, наше будущее – Европейский Союз!

Автор: Олаф Шольц, канцлер Германии

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Олаф Шольц, канцлер Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Послание 9 мая – это не то, что звучит сегодня из Москвы. Наше послание: прошлое не победит будущее. А будущее,…".