Прошлое не победит будущее — Шольц о месседжах РФ на 9 мая
Послание 9 мая – это не то, что звучит сегодня из Москвы. Наше послание: прошлое не победит будущее. А будущее, наше будущее – Европейский Союз!
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:47;
Корреспондент Олаф Шольц, канцлер Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Послание 9 мая – это не то, что звучит сегодня из Москвы. Наше послание: прошлое не победит будущее. А будущее,…".