Чубаров висловився про зв’язок автономії Криму з його окупацією РФ
Я стверджую, що саме нерозвинутість кримської автономії, недотримання прав корінного кримськотатарського народу, недотримання прав етнічних українців у Криму, монополія та домінанта російської етнічної більшості — це і є причиною російської присутності на півострові.
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Ви читали новину: «Чубаров висловився про зв’язок автономії Криму з його окупацією РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:36;
Кореспондент Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я стверджую, що саме нерозвинутість кримської автономії, недотримання прав корінного кримськотатарського народу, недотримання прав етнічних українців у Криму, монополія та…".