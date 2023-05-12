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Чубаров висловився про зв’язок автономії Криму з його окупацією РФ

Політика 11:36   12.05.2023
Рефат Чубаров
голова Меджлісу кримськотатарського народу
Чубаров висловився про зв’язок автономії Криму з його окупацією РФ

Я стверджую, що саме нерозвинутість кримської автономії, недотримання прав корінного кримськотатарського народу, недотримання прав етнічних українців у Криму, монополія та домінанта російської етнічної більшості — це і є причиною російської присутності на півострові.

Автор: Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я стверджую, що саме нерозвинутість кримської автономії, недотримання прав корінного кримськотатарського народу, недотримання прав етнічних українців у Криму, монополія та…".