Чубаров высказался о связи автономии Крыма с его оккупацией РФ

Я утверждаю, что именно неразвитость крымской автономии, несоблюдение прав коренного крымскотатарского народа, несоблюдение прав этнических украинцев в Крыму, монополия и доминанта российского этнического большинства — это и есть причина российского присутствия на полуострове.