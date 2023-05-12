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Чубаров высказался о связи автономии Крыма с его оккупацией РФ

Мир 11:36   12.05.2023
Рефат Чубаров
глава Меджлиса крымскотатарского народа
Чубаров высказался о связи автономии Крыма с его оккупацией РФ

Я утверждаю, что именно неразвитость крымской автономии, несоблюдение прав коренного крымскотатарского народа, несоблюдение прав этнических украинцев в Крыму, монополия и доминанта российского этнического большинства — это и есть причина российского присутствия на полуострове.

Автор: Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:36;

    • Корреспондент Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я утверждаю, что именно неразвитость крымской автономии, несоблюдение прав коренного крымскотатарского народа, несоблюдение прав этнических украинцев в Крыму, монополия и…".