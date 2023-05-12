Чубаров высказался о связи автономии Крыма с его оккупацией РФ
Я утверждаю, что именно неразвитость крымской автономии, несоблюдение прав коренного крымскотатарского народа, несоблюдение прав этнических украинцев в Крыму, монополия и доминанта российского этнического большинства — это и есть причина российского присутствия на полуострове.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:36;
Корреспондент Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я утверждаю, что именно неразвитость крымской автономии, несоблюдение прав коренного крымскотатарского народа, несоблюдение прав этнических украинцев в Крыму, монополия и…".