Атака в Бєлгородської області застала російських коментаторів зненацька – ISW

Російський інформаційний простір відреагував [на атаку Бєлгородської області] такою самою панікою, фракційністю та непослідовністю, як і при значних інформаційних потрясіннях… Інформаційний простір не злився навколо однієї зв’язкової реакції, що свідчить, перш за все, про те, що атака застала російських коментаторів зненацька.