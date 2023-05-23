Атака в Бєлгородської області застала російських коментаторів зненацька – ISW
Російський інформаційний простір відреагував [на атаку Бєлгородської області] такою самою панікою, фракційністю та непослідовністю, як і при значних інформаційних потрясіннях… Інформаційний простір не злився навколо однієї зв’язкової реакції, що свідчить, перш за все, про те, що атака застала російських коментаторів зненацька.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Атака в Бєлгородської області застала російських коментаторів зненацька – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 11:42;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський інформаційний простір відреагував [на атаку Бєлгородської області] такою самою панікою, фракційністю та непослідовністю, як і при значних інформаційних потрясіннях……".