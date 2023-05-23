Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW

Российское информационное пространство отреагировало [на атаку Белгородской области] такой же паникой, фракционностью и непоследовательностью, как и при значительных информационных потрясениях… Информационное пространство не слилось вокруг одной связной реакции, что свидетельствует, прежде всего, о том, что атака застала российских комментаторов врасплох.