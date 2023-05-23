Live
  • Вторник 23.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW

Мир 11:42   23.05.2023
ISW
Институт изучения войны
Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW

Российское информационное пространство отреагировало [на атаку Белгородской области] такой же паникой, фракционностью и непоследовательностью, как и при значительных информационных потрясениях… Информационное пространство не слилось вокруг одной связной реакции, что свидетельствует, прежде всего, о том, что атака застала российских комментаторов врасплох.

Автор: ISW, Институт изучения войны

Новости по теме:

11:42
Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW
11:20
«О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко
11:09
Мобильные группы за 24 часа продвинулись вглубь РФ на треть площади Бахмута
08:19
Губернатор Белгородщины не советует эвакуированным возвращаться домой
07:58
Демилитаризация Белгородщины: ISW отметил панику, тревогу и гнев в инфополе РФ

  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 11:42;

    • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российское информационное пространство отреагировало [на атаку Белгородской области] такой же паникой, фракционностью и непоследовательностью, как и при значительных информационных потрясениях……".