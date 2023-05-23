Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW
Российское информационное пространство отреагировало [на атаку Белгородской области] такой же паникой, фракционностью и непоследовательностью, как и при значительных информационных потрясениях… Информационное пространство не слилось вокруг одной связной реакции, что свидетельствует, прежде всего, о том, что атака застала российских комментаторов врасплох.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 11:42;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российское информационное пространство отреагировало [на атаку Белгородской области] такой же паникой, фракционностью и непоследовательностью, как и при значительных информационных потрясениях……".