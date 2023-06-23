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Якщо Росія збереже за собою Крим, все повториться за два роки – Ходжес

Події 11:20   23.06.2023
Бен Ходжес
колишній командувач армії США в Європі
Якщо Росія збереже за собою Крим, все повториться за два роки – Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Це ключ: змусити Чорноморський флот піти із Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS у цій гавані… Якщо Україні доведеться погодитись через наш тиск на якийсь результат, за якого Росія збереже за собою Крим, через два роки у нас з вами буде та сама розмова.

Автор: Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це ключ: змусити Чорноморський флот піти із Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS у цій гавані… Якщо…".