Якщо Росія збереже за собою Крим, все повториться за два роки – Ходжес
Фото: mk.usembassy.gov
Це ключ: змусити Чорноморський флот піти із Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS у цій гавані… Якщо Україні доведеться погодитись через наш тиск на якийсь результат, за якого Росія збереже за собою Крим, через два роки у нас з вами буде та сама розмова.
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Ви читали новину: «Якщо Росія збереже за собою Крим, все повториться за два роки – Ходжес»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:20;
Кореспондент Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це ключ: змусити Чорноморський флот піти із Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS у цій гавані… Якщо…".