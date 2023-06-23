Якщо Росія збереже за собою Крим, все повториться за два роки – Ходжес

Це ключ: змусити Чорноморський флот піти із Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS у цій гавані… Якщо Україні доведеться погодитись через наш тиск на якийсь результат, за якого Росія збереже за собою Крим, через два роки у нас з вами буде та сама розмова.