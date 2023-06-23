Live
  • Пятница 23.06.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Если Россия сохранит за собой Крым, все повторится через два года — Ходжес

Мир 11:20   23.06.2023
Бен Ходжес
бывший командующий армией США в Европе
Если Россия сохранит за собой Крым, все повторится через два года — Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла разместить ATACMS в этой гавани… Если Украине придется согласиться из-за нашего давления на какой-то результат, при котором Россия сохранит за собой Крым, через два года у нас с вами будет тот же разговор.

Автор: Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе
Популярно
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
23.06.2023
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
23.06.2023
В Дергачах люди год волонтерили, а теперь получают деньги за отстройку (сюжет)
В Дергачах люди год волонтерили, а теперь получают деньги за отстройку (сюжет)
23.06.2023
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
23.06.2023
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
21.06.2023

Новости по теме:

08:47
Наступление РФ на Купянском направлении остановлено — Маляр
08:36
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
08:05
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
07:36
Авиаудары и попытка наступления врага на Харьковщине: данные Генштаба
10:46
Ночью Украину атаковали «Шахедами», Х-22 и «Кинжалами» — ВС ВСУ

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Если Россия сохранит за собой Крым, все повторится через два года — Ходжес»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла разместить ATACMS в этой гавани……".