Если Россия сохранит за собой Крым, все повторится через два года — Ходжес

Это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла разместить ATACMS в этой гавани… Если Украине придется согласиться из-за нашего давления на какой-то результат, при котором Россия сохранит за собой Крым, через два года у нас с вами будет тот же разговор.