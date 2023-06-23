Если Россия сохранит за собой Крым, все повторится через два года — Ходжес
Фото: mk.usembassy.gov
Это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла разместить ATACMS в этой гавани… Если Украине придется согласиться из-за нашего давления на какой-то результат, при котором Россия сохранит за собой Крым, через два года у нас с вами будет тот же разговор.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 11:20;
Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла разместить ATACMS в этой гавани……".