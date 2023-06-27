Береза порівняв бунт Пригожина із замахами на Гітлера
У Третьому Рейху було декілька спроб військового заколоту та замахів на життя Гітлера. Всі вони були невдалими та відбувалися вже у фіналі нацистської держави. Це була одна з ознак слабкісті системи та внутрішнього конфлікту між елітами. Щось схоже ми бачимо зараз на Росії.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 11:38;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Третьому Рейху було декілька спроб військового заколоту та замахів на життя Гітлера. Всі вони були невдалими та відбувалися вже…".