Береза порівняв бунт Пригожина із замахами на Гітлера

У Третьому Рейху було декілька спроб військового заколоту та замахів на життя Гітлера. Всі вони були невдалими та відбувалися вже у фіналі нацистської держави. Це була одна з ознак слабкісті системи та внутрішнього конфлікту між елітами. Щось схоже ми бачимо зараз на Росії.