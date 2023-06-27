Береза сравнил бунт Пригожина с покушениями на Гитлера
В Третьем Рейхе было несколько попыток военного мятежа и покушений на жизнь Гитлера. Все они были неудачны и происходили уже в финале нацистского государства. Это был один из признаков слабости системы и внутреннего конфликта между элитами. Что-то похожее мы видим сейчас на России.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 11:38;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Третьем Рейхе было несколько попыток военного мятежа и покушений на жизнь Гитлера. Все они были неудачны и происходили уже…".