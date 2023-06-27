Береза сравнил бунт Пригожина с покушениями на Гитлера

В Третьем Рейхе было несколько попыток военного мятежа и покушений на жизнь Гитлера. Все они были неудачны и происходили уже в финале нацистского государства. Это был один из признаков слабости системы и внутреннего конфликта между элитами. Что-то похожее мы видим сейчас на России.