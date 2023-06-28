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Присутність найманців “Вагнера” збільшує ризики режиму Лукашенка – Березовець

Політика 11:26   28.06.2023
Тарас Березовець
пресофіцер
Присутність найманців “Вагнера” збільшує ризики режиму Лукашенка – Березовець

Лукашенко заявив, що виступив посередником між Пригожиним та Путіним, інакше ватажка “Вагнера” ​​просто б “замочили”. Диктатор Білорусі сподівається, що Пригожин захистить його від Путіна. Але присутність найманців різко підвищує ризики його режиму.

Автор: Тарас Березовець, пресофіцер
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лукашенко заявив, що виступив посередником між Пригожиним та Путіним, інакше ватажка “Вагнера” ​​просто б “замочили”. Диктатор Білорусі сподівається, що Пригожин…".