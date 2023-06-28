Присутність найманців “Вагнера” збільшує ризики режиму Лукашенка – Березовець

Лукашенко заявив, що виступив посередником між Пригожиним та Путіним, інакше ватажка “Вагнера” ​​просто б “замочили”. Диктатор Білорусі сподівається, що Пригожин захистить його від Путіна. Але присутність найманців різко підвищує ризики його режиму.