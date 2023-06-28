Присутність найманців “Вагнера” збільшує ризики режиму Лукашенка – Березовець
Лукашенко заявив, що виступив посередником між Пригожиним та Путіним, інакше ватажка “Вагнера” просто б “замочили”. Диктатор Білорусі сподівається, що Пригожин захистить його від Путіна. Але присутність найманців різко підвищує ризики його режиму.
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Ви читали новину: «Присутність найманців “Вагнера” збільшує ризики режиму Лукашенка – Березовець»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:26;
Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лукашенко заявив, що виступив посередником між Пригожиним та Путіним, інакше ватажка “Вагнера” просто б “замочили”. Диктатор Білорусі сподівається, що Пригожин…".