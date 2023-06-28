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Присутствие наемников «Вагнера» повышает риски режиму Лукашенко — Березовец

Мир 11:26   28.06.2023
Тарас Березовец
пресс-офицер
Присутствие наемников «Вагнера» повышает риски режиму Лукашенко — Березовец Фото: telegram Тараса Березовца

Лукашенко заявил, что выступил посредником между Пригожиным и Путиным, иначе главаря «Вагнера» просто бы «замочили». Диктатор Беларуси надеется, что Пригожин защитит его от Путина. Но присутствие наемников резко повышает риски его собственному режиму.

Автор: Тарас Березовец, пресс-офицер
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лукашенко заявил, что выступил посредником между Пригожиным и Путиным, иначе главаря «Вагнера» просто бы «замочили». Диктатор Беларуси надеется, что Пригожин…".