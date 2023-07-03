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Найнепростіша лінія оборони окупантів фактично продавлена – Коваленко

Події 11:29   03.07.2023
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Найнепростіша лінія оборони окупантів фактично продавлена – Коваленко

Смуга забезпечення в Запорізькій області тріщить по швах, а де-не-де й зовсім порвалася. Найнепростіша лінія оборони окупантів, де сконцентровано максимальний ресурс для гальмування СОУ за допомогою мінно-фугасних загороджень та щурових нір, фактично продавлена… Липень – спекотний місяць.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смуга забезпечення в Запорізькій області тріщить по швах, а де-не-де й зовсім порвалася. Найнепростіша лінія оборони окупантів, де сконцентровано максимальний…".