Найнепростіша лінія оборони окупантів фактично продавлена – Коваленко
Смуга забезпечення в Запорізькій області тріщить по швах, а де-не-де й зовсім порвалася. Найнепростіша лінія оборони окупантів, де сконцентровано максимальний ресурс для гальмування СОУ за допомогою мінно-фугасних загороджень та щурових нір, фактично продавлена… Липень – спекотний місяць.
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Ви читали новину: «Найнепростіша лінія оборони окупантів фактично продавлена – Коваленко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 11:29;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смуга забезпечення в Запорізькій області тріщить по швах, а де-не-де й зовсім порвалася. Найнепростіша лінія оборони окупантів, де сконцентровано максимальний…".