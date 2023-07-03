Найнепростіша лінія оборони окупантів фактично продавлена – Коваленко

Смуга забезпечення в Запорізькій області тріщить по швах, а де-не-де й зовсім порвалася. Найнепростіша лінія оборони окупантів, де сконцентровано максимальний ресурс для гальмування СОУ за допомогою мінно-фугасних загороджень та щурових нір, фактично продавлена… Липень – спекотний місяць.