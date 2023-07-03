Самая непростая линия обороны оккупантов фактически продавлена — Коваленко
Фото: кадр из видео
Полоса обеспечения в Запорожской области трещит по швам, а кое-где и вовсе порвалась. Самая непростая линия обороны оккупантов, где сконцентрирован максимальный ресурс для торможения СОУ посредством минно-фугасных заграждений и крысиных нор, фактически, продавлена… Июль — жаркий месяц.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 11:29;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полоса обеспечения в Запорожской области трещит по швам, а кое-где и вовсе порвалась. Самая непростая линия обороны оккупантов, где сконцентрирован…".