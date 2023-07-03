Самая непростая линия обороны оккупантов фактически продавлена — Коваленко

Полоса обеспечения в Запорожской области трещит по швам, а кое-где и вовсе порвалась. Самая непростая линия обороны оккупантов, где сконцентрирован максимальный ресурс для торможения СОУ посредством минно-фугасных заграждений и крысиных нор, фактически, продавлена… Июль — жаркий месяц.