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Самая непростая линия обороны оккупантов фактически продавлена — Коваленко

Происшествия 11:29   03.07.2023
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Самая непростая линия обороны оккупантов фактически продавлена — Коваленко Фото: кадр из видео

Полоса обеспечения в Запорожской области трещит по швам, а кое-где и вовсе порвалась. Самая непростая линия обороны оккупантов, где сконцентрирован максимальный ресурс для торможения СОУ посредством минно-фугасных заграждений и крысиных нор, фактически, продавлена… Июль — жаркий месяц.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 11:29;

    • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полоса обеспечения в Запорожской области трещит по швам, а кое-где и вовсе порвалась. Самая непростая линия обороны оккупантов, где сконцентрирован…".