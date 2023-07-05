Війна послабила режим Путіна набагато сильніше, ніж думали спостерігачі

Агресивна війна проти України послабила режим Володимира Путіна набагато сильніше, ніж думали багато спостерігачів… Заколот Пригожина і той факт, що практично ніякі сили активно не протидіяли взяттю головного російського штабу у війні проти України та подальшому походу на Москву, показали глибину розбіжностей у російській армії та державному апараті.