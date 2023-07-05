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Війна послабила режим Путіна набагато сильніше, ніж думали спостерігачі

Політика 11:51   05.07.2023
Жозеп Боррель
верховний представник ЄС із закордонних справ та політики
Війна послабила режим Путіна набагато сильніше, ніж думали спостерігачі

Агресивна війна проти України послабила режим Володимира Путіна набагато сильніше, ніж думали багато спостерігачів… Заколот Пригожина і той факт, що практично ніякі сили активно не протидіяли взяттю головного російського штабу у війні проти України та подальшому походу на Москву, показали глибину розбіжностей у російській армії та державному апараті.

Автор: Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агресивна війна проти України послабила режим Володимира Путіна набагато сильніше, ніж думали багато спостерігачів… Заколот Пригожина і той факт, що…".