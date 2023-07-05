Війна послабила режим Путіна набагато сильніше, ніж думали спостерігачі
Агресивна війна проти України послабила режим Володимира Путіна набагато сильніше, ніж думали багато спостерігачів… Заколот Пригожина і той факт, що практично ніякі сили активно не протидіяли взяттю головного російського штабу у війні проти України та подальшому походу на Москву, показали глибину розбіжностей у російській армії та державному апараті.
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Ви читали новину: «Війна послабила режим Путіна набагато сильніше, ніж думали спостерігачі»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:51;
Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агресивна війна проти України послабила режим Володимира Путіна набагато сильніше, ніж думали багато спостерігачів… Заколот Пригожина і той факт, що…".