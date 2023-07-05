Война ослабила режим Путина гораздо сильнее, чем думали наблюдатели — Боррель
Агрессивная война против Украины ослабила режим Владимира Путина гораздо сильнее, чем думали многие наблюдатели… Мятеж Пригожина и тот факт, что практически никакие силы активно не противодействовали взятию главного российского штаба в войне против Украины и последующему походу на Москву, показали глубину разногласий в российской армии и государственном аппарате.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:51;
Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Агрессивная война против Украины ослабила режим Владимира Путина гораздо сильнее, чем думали многие наблюдатели… Мятеж Пригожина и тот факт, что…".