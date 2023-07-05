Война ослабила режим Путина гораздо сильнее, чем думали наблюдатели — Боррель

Агрессивная война против Украины ослабила режим Владимира Путина гораздо сильнее, чем думали многие наблюдатели… Мятеж Пригожина и тот факт, что практически никакие силы активно не противодействовали взятию главного российского штаба в войне против Украины и последующему походу на Москву, показали глубину разногласий в российской армии и государственном аппарате.