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Має бути серйозна дискусія – Кірбі про вступ України до НАТО

Політика 11:50   07.07.2023
Джон Кірбі
координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
Має бути серйозна дискусія – Кірбі про вступ України до НАТО Фото: АР

Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того, щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес.

Автор: Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того, щоб стати членом НАТО, кожна країна…".