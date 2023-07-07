Має бути серйозна дискусія – Кірбі про вступ України до НАТО

Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того, щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес.