Должна быть серьезная дискуссия — Кирби о вступлении Украины в НАТО
Фото: АР
Мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Североатлантическим союзом. Мы хотим уважать этот процесс.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 11:50;
Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна…".