Должна быть серьезная дискуссия — Кирби о вступлении Украины в НАТО

Мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Североатлантическим союзом. Мы хотим уважать этот процесс.