Частина плану, що наближає визволення Криму – Чубаров про ранкові вибухи

Два вибухи сильно пошкодили Керченський міст. Уже тоді ми оцінили їх як частину цілісного плану, що наближає звільнення Криму. Як бачите, ми не помилилися. Адже вже за декілька днів були знищені потужні склади боєприпасів на полігоні у Кіровському районі. І сьогодні вранці продовжуються вибухи на складі боєприпасів у селищі Вільне, що за 25 км від Джанкоя.