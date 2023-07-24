Частина плану, що наближає визволення Криму – Чубаров про ранкові вибухи
Два вибухи сильно пошкодили Керченський міст. Уже тоді ми оцінили їх як частину цілісного плану, що наближає звільнення Криму. Як бачите, ми не помилилися. Адже вже за декілька днів були знищені потужні склади боєприпасів на полігоні у Кіровському районі. І сьогодні вранці продовжуються вибухи на складі боєприпасів у селищі Вільне, що за 25 км від Джанкоя.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Частина плану, що наближає визволення Криму – Чубаров про ранкові вибухи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 11:42;
Кореспондент Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два вибухи сильно пошкодили Керченський міст. Уже тоді ми оцінили їх як частину цілісного плану, що наближає звільнення Криму. Як…".