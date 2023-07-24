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Частина плану, що наближає визволення Криму – Чубаров про ранкові вибухи

Події 11:42   24.07.2023
Рефат Чубаров
голова Меджлісу кримськотатарського народу
Частина плану, що наближає визволення Криму – Чубаров про ранкові вибухи

Два вибухи сильно пошкодили Керченський міст. Уже тоді ми оцінили їх як частину цілісного плану, що наближає звільнення Криму. Як бачите, ми не помилилися. Адже вже за декілька днів були знищені потужні склади боєприпасів на полігоні у Кіровському районі. І сьогодні вранці продовжуються вибухи на складі боєприпасів у селищі Вільне, що за 25 км від Джанкоя.

Автор: Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу
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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два вибухи сильно пошкодили Керченський міст. Уже тоді ми оцінили їх як частину цілісного плану, що наближає звільнення Криму. Як…".