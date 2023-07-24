Часть плана, приближающего освобождение Крыма — Чубаров об утренних взрывах

Два взрыва сильно повредили Керченский мост. Уже тогда мы оценили их как часть цельного плана, приближающего освобождение Крыма. Как видите, мы не ошиблись. Ведь через несколько дней были уничтожены мощные склады боеприпасов на полигоне в Кировском районе. И сегодня утром продолжаются взрывы на складе боеприпасов в поселке Вольное, что в 25 км от Джанкоя.