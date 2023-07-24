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Часть плана, приближающего освобождение Крыма — Чубаров об утренних взрывах

Политика 11:42   24.07.2023
Рефат Чубаров
глава Меджлиса крымскотатарского народа
Часть плана, приближающего освобождение Крыма — Чубаров об утренних взрывах

Два взрыва сильно повредили Керченский мост. Уже тогда мы оценили их как часть цельного плана, приближающего освобождение Крыма. Как видите, мы не ошиблись. Ведь через несколько дней были уничтожены мощные склады боеприпасов на полигоне в Кировском районе. И сегодня утром продолжаются взрывы на складе боеприпасов в поселке Вольное, что в 25 км от Джанкоя.

Автор: Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа
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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два взрыва сильно повредили Керченский мост. Уже тогда мы оценили их как часть цельного плана, приближающего освобождение Крыма. Как видите,…".