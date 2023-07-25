Будемо використовувати цю тактику – Резніков про удари по Кримському мосту
Це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, їжі тощо. Ось чому ми будемо використовувати цю тактику (ударів по Кримському мосту – Ред.) проти них.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 11:43;
Кореспондент Олексій Резніков, міністр оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, їжі тощо. Ось…".