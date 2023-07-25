Будемо використовувати цю тактику – Резніков про удари по Кримському мосту

Це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, їжі тощо. Ось чому ми будемо використовувати цю тактику (ударів по Кримському мосту – Ред.) проти них.