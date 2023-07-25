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Будем использовать эту тактику — Резников об ударах по Крымскому мосту

Мир 11:43   25.07.2023
Алексей Резников
министр обороны Украины
Будем использовать эту тактику — Резников об ударах по Крымскому мосту

Это нормальная тактика – разрушать логистические линии врага, чтобы остановить возможность получить больше боеприпасов, больше топлива, еды и т.д. Вот почему мы будем использовать эту тактику (ударов по Крымскому мосту — Ред.) против них.

Автор: Алексей Резников, министр обороны Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Алексей Резников, министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это нормальная тактика – разрушать логистические линии врага, чтобы остановить возможность получить больше боеприпасов, больше топлива, еды и т.д. Вот…".