“У Польщі й Україні десятки тисяч білорусів чекають на “екскурсії” до Мінська”

Білоруському узурпатору та іншим любителям пограти в “гібридну війну” про всяк випадок варто нагадати, що у Польщі та в Україні десятки тисяч білорусів, і особливо полк Калиновського, чекають не дочекаються можливості для “екскурсії” до Мінська.