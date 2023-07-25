“У Польщі й Україні десятки тисяч білорусів чекають на “екскурсії” до Мінська”
Білоруському узурпатору та іншим любителям пограти в “гібридну війну” про всяк випадок варто нагадати, що у Польщі та в Україні десятки тисяч білорусів, і особливо полк Калиновського, чекають не дочекаються можливості для “екскурсії” до Мінська.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 11:53;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Білоруському узурпатору та іншим любителям пограти в “гібридну війну” про всяк випадок варто нагадати, що у Польщі та в Україні…".