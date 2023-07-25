В Польше и Украине десятки тысяч белорусов ждут «экскурсии» в Минск — Фесенко
Белорусскому узурпатору и другим любителям поиграть в «гибридную войну» на всякий случай стоит напомнить, что в Польше и в Украине десятки тысяч белорусов, и особенно полк Калиновского, ждут не дождутся возможности для «экскурсии» в Минск.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 11:53;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белорусскому узурпатору и другим любителям поиграть в «гибридную войну» на всякий случай стоит напомнить, что в Польше и в Украине…".