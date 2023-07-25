В Польше и Украине десятки тысяч белорусов ждут «экскурсии» в Минск — Фесенко

Белорусскому узурпатору и другим любителям поиграть в «гибридную войну» на всякий случай стоит напомнить, что в Польше и в Украине десятки тысяч белорусов, и особенно полк Калиновского, ждут не дождутся возможности для «экскурсии» в Минск.