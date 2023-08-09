У світі розуміють, що РФ може бути відсутньою в політичному процесі – Подоля

Країни світу починають розуміти, що Росія може бути відсутньою в глобальному політичному процесі. Раніше вони вважали: якщо немає Росії, то немає нічого. Сьогодні ситуація виглядає так: Саудівська Аравія організатор. Китай приїхав, Бразилія приїхала, ПАР приїхала – нумо розмовляти. Це суттєво знижує суб’єктність Росії.