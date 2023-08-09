У світі розуміють, що РФ може бути відсутньою в політичному процесі – Подоля
Країни світу починають розуміти, що Росія може бути відсутньою в глобальному політичному процесі. Раніше вони вважали: якщо немає Росії, то немає нічого. Сьогодні ситуація виглядає так: Саудівська Аравія організатор. Китай приїхав, Бразилія приїхала, ПАР приїхала – нумо розмовляти. Це суттєво знижує суб’єктність Росії.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У світі розуміють, що РФ може бути відсутньою в політичному процесі – Подоля»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:29;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Країни світу починають розуміти, що Росія може бути відсутньою в глобальному політичному процесі. Раніше вони вважали: якщо немає Росії, то…".