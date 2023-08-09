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У світі розуміють, що РФ може бути відсутньою в політичному процесі – Подоля

Політика 12:29   09.08.2023
Михайло Подоляк
радник глави Офісу Президента Украиїни
У світі розуміють, що РФ може бути відсутньою в політичному процесі – Подоля

Країни світу починають розуміти, що Росія може бути відсутньою в глобальному політичному процесі. Раніше вони вважали: якщо немає Росії, то немає нічого. Сьогодні ситуація виглядає так: Саудівська Аравія організатор. Китай приїхав, Бразилія приїхала, ПАР приїхала – нумо розмовляти. Це суттєво знижує суб’єктність Росії.

Автор: Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:29;

    • Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Країни світу починають розуміти, що Росія може бути відсутньою в глобальному політичному процесі. Раніше вони вважали: якщо немає Росії, то…".