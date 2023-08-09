В мире понимают, что РФ может отсутствовать в политическом процессе — Подоляк

Страны мира начинают понимать, что Россия может отсутствовать в глобальном политическом процессе. Раньше они полагали: если нет России, то нет ничего. Сегодня ситуация выглядит так: Саудовская Аравия – организатор. Китай приехал, Бразилия приехала, ЮАР приехала – давайте разговаривать. Это существенно снижает субъектность России.