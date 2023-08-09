В мире понимают, что РФ может отсутствовать в политическом процессе — Подоляк
Страны мира начинают понимать, что Россия может отсутствовать в глобальном политическом процессе. Раньше они полагали: если нет России, то нет ничего. Сегодня ситуация выглядит так: Саудовская Аравия – организатор. Китай приехал, Бразилия приехала, ЮАР приехала – давайте разговаривать. Это существенно снижает субъектность России.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:29;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Страны мира начинают понимать, что Россия может отсутствовать в глобальном политическом процессе. Раньше они полагали: если нет России, то нет…".