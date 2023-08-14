Ви плануєте втечу з України не через корупцію. Ви просто втомилися – Фурса

Досить брехати собі та всім іншим. Ви не платили податки не через Ахмєтова чи Порошенка, а тому що не хотіли платити. Тому що приємніше не платити податки. Тому що ніхто не любить платити податки. Ви плануєте зараз втечу з України не через корупцію, яку раптом для себе відкрили. Ні. Ви просто втомилися. Ви чекали на коротку дистанцію, а потрапили на марафон.