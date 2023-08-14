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Ви плануєте втечу з України не через корупцію. Ви просто втомилися – Фурса

Політика 12:07   14.08.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Ви плануєте втечу з України не через корупцію. Ви просто втомилися – Фурса
Досить брехати собі та всім іншим. Ви не платили податки не через Ахмєтова чи Порошенка, а тому що не хотіли платити. Тому що приємніше не платити податки. Тому що ніхто не любить платити податки. Ви плануєте зараз втечу з України не через корупцію, яку раптом для себе відкрили. Ні. Ви просто втомилися. Ви чекали на коротку дистанцію, а потрапили на марафон.
Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 12:07;

    • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Досить брехати собі та всім іншим. Ви не платили податки не через Ахмєтова чи Порошенка, а тому що не хотіли…".