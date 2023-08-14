Вы планируете бегство из Украины не из-за коррупции. Вы просто устали — Фурса

Хватит врать себе и другим. Вы не платили налоги не из-за Ахметова или Порошенко, а потому, что не хотели платить. Потому что приятнее не платить налоги. Потому что никто не любит платить налоги. Вы планируете сейчас бегство из Украины не из-за коррупции, которую вдруг для себя открыли. Нет. Вы просто устали. Вы ждали короткой дистанции, а попали на марафон.