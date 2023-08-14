Вы планируете бегство из Украины не из-за коррупции. Вы просто устали — Фурса
Хватит врать себе и другим. Вы не платили налоги не из-за Ахметова или Порошенко, а потому, что не хотели платить. Потому что приятнее не платить налоги. Потому что никто не любит платить налоги. Вы планируете сейчас бегство из Украины не из-за коррупции, которую вдруг для себя открыли. Нет. Вы просто устали. Вы ждали короткой дистанции, а попали на марафон.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 12:07;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хватит врать себе и другим. Вы не платили налоги не из-за Ахметова или Порошенко, а потому, что не хотели платить.…".