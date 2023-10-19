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Амбіції Путіна зменшуються – Портников

Події 11:43   19.10.2023
Віталій Портников
журналіст
Амбіції Путіна зменшуються – Портников

За сарказмом глави РФ (щодо АТАСМS – Ред.) ховалося очевидне роздратування. Важливо, що, на думку Путіна, постачання ракет АТАСМS не змінить ситуацію на лінії зіткнення Збройних сил України зі збройними силами РФ. Йдеться вже зовсім не про те, що Путін планує найближчим часом здійснювати наступальні операції… Він бажає, щоб його збройні сили утримувалися на лінії зіткнення… Амбіції президента РФ зменшуються відповідно до того, яке сучасне озброєння отримує Україна від своїх західних союзників.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 11:43;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "За сарказмом глави РФ (щодо АТАСМS – Ред.) ховалося очевидне роздратування. Важливо, що, на думку Путіна, постачання ракет АТАСМS не…".