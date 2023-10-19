Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

Амбиции Путина уменьшаются — Портников

Мир 11:43   19.10.2023
Виталий Портников
журналист
Амбиции Путина уменьшаются — Портников

За сарказмом главы РФ (об АТАСМS — Ред.) скрывалось очевидное раздражение. Важно то, что, по мнению Путина, поставка ракет АТАСМS не изменит ситуацию на линии столкновения Вооруженных сил Украины с вооруженными силами РФ. Речь идет уже совсем не о том, что Путин планирует в ближайшее время совершать наступательные операции… Он желает, чтобы его вооруженные силы удерживались на линии столкновения… Амбиции президента РФ уменьшаются в соответствии с тем, какое современное вооружение получает Украина от своих западных союзников.

Автор: Виталий Портников, журналист
Популярно
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
19.10.2023, 09:18
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
19.10.2023, 09:00
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
19.10.2023, 08:10
На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов
На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов
19.10.2023, 08:45
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
19.10.2023, 08:31
Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
19.10.2023, 12:45

Новости по теме:

19:11
Зеленский подтвердил получение ATACMS и похвалил харьковскую бригаду (видео)
17:53
Удар по Бердянску и Луганску. Украина применила ракеты ATACMS по россиянам
18:38
Байден сообщил Зеленскому, что США дадут Украине ATACMS – NBC News
22:38
США близки к передаче Украине ATACMS – The Wall Street Journal
11:23
Посол Украины в США заявила об изменении тональности в вопросе ATACMS

Вы читали новость: «Амбиции Путина уменьшаются — Портников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 11:43;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сарказмом главы РФ (об АТАСМS — Ред.) скрывалось очевидное раздражение. Важно то, что, по мнению Путина, поставка ракет АТАСМS…".