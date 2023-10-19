Амбиции Путина уменьшаются — Портников
За сарказмом главы РФ (об АТАСМS — Ред.) скрывалось очевидное раздражение. Важно то, что, по мнению Путина, поставка ракет АТАСМS не изменит ситуацию на линии столкновения Вооруженных сил Украины с вооруженными силами РФ. Речь идет уже совсем не о том, что Путин планирует в ближайшее время совершать наступательные операции… Он желает, чтобы его вооруженные силы удерживались на линии столкновения… Амбиции президента РФ уменьшаются в соответствии с тем, какое современное вооружение получает Украина от своих западных союзников.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: ATACMS, Виталий Портников, Путин;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 11:43;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сарказмом главы РФ (об АТАСМS — Ред.) скрывалось очевидное раздражение. Важно то, что, по мнению Путина, поставка ракет АТАСМS…".