Амбиции Путина уменьшаются — Портников

За сарказмом главы РФ (об АТАСМS — Ред.) скрывалось очевидное раздражение. Важно то, что, по мнению Путина, поставка ракет АТАСМS не изменит ситуацию на линии столкновения Вооруженных сил Украины с вооруженными силами РФ. Речь идет уже совсем не о том, что Путин планирует в ближайшее время совершать наступательные операции… Он желает, чтобы его вооруженные силы удерживались на линии столкновения… Амбиции президента РФ уменьшаются в соответствии с тем, какое современное вооружение получает Украина от своих западных союзников.