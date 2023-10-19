Голосування за ПДФО військових: Гетьманцев заявив про “містечковий егоїзм”

Для мене це рішення (провал голосування за передачу до держбюджету ПДФО військових – Ред.) було шокуючим відверто… Я не допускав, що органи місцевого самоврядування (а найімовірніше, це вони так попрацювали з депутатським корпусом) будуть піднімати питання про те, щоб ПДФО від бойових залишався на місці та був використаний на фонтани, на стадіони, на все те, що ми бачимо зараз на вулицях наших міст, замість забезпечення військових… Напевно, цей “містечковий егоїзм” – його треба якось угамовувати, коли війна йде.