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Голосування за ПДФО військових: Гетьманцев заявив про “містечковий егоїзм”

Політика 11:52   19.10.2023
Данило Гетманцев
голова комітету ВР

Для мене це рішення (провал голосування за передачу до держбюджету ПДФО військових – Ред.) було шокуючим відверто… Я не допускав, що органи місцевого самоврядування (а найімовірніше, це вони так попрацювали з депутатським корпусом) будуть піднімати питання про те, щоб ПДФО від бойових залишався на місці та був використаний на фонтани, на стадіони, на все те, що ми бачимо зараз на вулицях наших міст, замість забезпечення військових… Напевно, цей “містечковий егоїзм” – його треба якось угамовувати, коли війна йде.

Автор: Данило Гетманцев, голова комітету ВР
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 11:52;

  • Кореспондент Данило Гетманцев, голова комітету ВР у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для мене це рішення (провал голосування за передачу до держбюджету ПДФО військових – Ред.) було шокуючим відверто… Я не допускав,…".