Провал голосования по НДФЛ военных: Гетманцев заявил о «местечковом эгоизме»

Для меня это решение (провал голосования за передачу в госбюджет НДФЛ военных — Ред.) было шокирующим Я не допускал, что органы местного самоуправления (а вероятнее всего, это они так поработали с депутатским корпусом) будут поднимать вопрос о том, чтобы НДФЛ от боевых оставался на месте и был использован на фонтаны, стадионы и все то, что мы видим сейчас на улицах наших городов, вместо обеспечения военных… Наверное, этот «местечковый эгоизм» – его надо как-то унимать, когда война идет.