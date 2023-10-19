Провал голосования по НДФЛ военных: Гетманцев заявил о «местечковом эгоизме»
Для меня это решение (провал голосования за передачу в госбюджет НДФЛ военных — Ред.) было шокирующим Я не допускал, что органы местного самоуправления (а вероятнее всего, это они так поработали с депутатским корпусом) будут поднимать вопрос о том, чтобы НДФЛ от боевых оставался на месте и был использован на фонтаны, стадионы и все то, что мы видим сейчас на улицах наших городов, вместо обеспечения военных… Наверное, этот «местечковый эгоизм» – его надо как-то унимать, когда война идет.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: бюджет, Гетманцев, голосование, ндфл;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 11:52;
Корреспондент Даниил Гетманцев, глава комитета ВР в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для меня это решение (провал голосования за передачу в госбюджет НДФЛ военных — Ред.) было шокирующим Я не допускал, что…".