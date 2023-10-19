Українці воюють за нас – і замість нас – міністр закордонних справ Естонії
Головна причина підтримки, яку поділяють до 90% нашого населення, це розуміння, що українці насправді воюють зараз за нас – і замість нас… Коли я був міністром оборони у 2016-2017 роках, ми постійно бачили 120 тисяч військових з російського боку кордону. Вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин, питання було лише в тому, віддасть Путін такий наказ чи ні…. Їх послали до України, і більшість з них вже просто не існують, вони мертві. Замість нас їх позбулися українці.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, рф, эстония;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 12:04;
Кореспондент Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головна причина підтримки, яку поділяють до 90% нашого населення, це розуміння, що українці насправді воюють зараз за нас – і…".