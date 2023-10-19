Українці воюють за нас – і замість нас – міністр закордонних справ Естонії

Головна причина підтримки, яку поділяють до 90% нашого населення, це розуміння, що українці насправді воюють зараз за нас – і замість нас… Коли я був міністром оборони у 2016-2017 роках, ми постійно бачили 120 тисяч військових з російського боку кордону. Вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин, питання було лише в тому, віддасть Путін такий наказ чи ні…. Їх послали до України, і більшість з них вже просто не існують, вони мертві. Замість нас їх позбулися українці.