Украинцы воюют за нас — и вместо нас — министр иностранный дел Эстонии
Фото: twitter Маргуса Цахкна
Главная причина поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, это понимание, что украинцы действительно воюют сейчас за нас – и вместо нас… Когда я был министром обороны в 2016-2017 годах, мы постоянно видели 120 тысяч военных с российской стороны границы. Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был только в том, отдаст ли Путин такой приказ или нет… Их послали в Украину, и большинство из них уже просто не существуют, они мертвы. Вместо нас от них избавились украинцы.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: война, рф, эстония;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 12:04;
Корреспондент Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главная причина поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, это понимание, что украинцы действительно воюют сейчас за нас – и…".