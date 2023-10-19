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Украинцы воюют за нас — и вместо нас — министр иностранный дел Эстонии

Мир 12:04   19.10.2023
Маргус Цахкна
министр иностранных дел Эстонии
Украинцы воюют за нас — и вместо нас — министр иностранный дел Эстонии Фото: twitter Маргуса Цахкна

Главная причина поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, это понимание, что украинцы действительно воюют сейчас за нас – и вместо нас… Когда я был министром обороны в 2016-2017 годах, мы постоянно видели 120 тысяч военных с российской стороны границы. Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был только в том, отдаст ли Путин такой приказ или нет… Их послали в Украину, и большинство из них уже просто не существуют, они мертвы. Вместо нас от них избавились украинцы.

Автор: Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 12:04;

  • Корреспондент Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главная причина поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, это понимание, что украинцы действительно воюют сейчас за нас – и…".