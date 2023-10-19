Украинцы воюют за нас — и вместо нас — министр иностранный дел Эстонии

Главная причина поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, это понимание, что украинцы действительно воюют сейчас за нас – и вместо нас… Когда я был министром обороны в 2016-2017 годах, мы постоянно видели 120 тысяч военных с российской стороны границы. Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был только в том, отдаст ли Путин такой приказ или нет… Их послали в Украину, и большинство из них уже просто не существуют, они мертвы. Вместо нас от них избавились украинцы.