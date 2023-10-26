Ми опинилися в епосі, коли ніхто не шукає дипломатичних рішень – Портников

Обережна реакція Заходу на анексію Криму стала класикою безкарності. Справді, якщо одна держава може анексувати територію іншої та “відбутися” лише персональними санкціями проти окремих чиновників, то чим ризикує той, хто захоче повторити російський досвід? Так ми несподівано для багатьох опинились у зовсім іншій епосі – часі, коли ніхто більше не шукає дипломатичних рішень.