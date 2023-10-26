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Ми опинилися в епосі, коли ніхто не шукає дипломатичних рішень – Портников

Політика 12:12   26.10.2023
Віталій Портников
журналіст
Ми опинилися в епосі, коли ніхто не шукає дипломатичних рішень – Портников

Обережна реакція Заходу на анексію Криму стала класикою безкарності. Справді, якщо одна держава може анексувати територію іншої та “відбутися” лише персональними санкціями проти окремих чиновників, то чим ризикує той, хто захоче повторити російський досвід? Так ми несподівано для багатьох опинились у зовсім іншій епосі – часі, коли ніхто більше не шукає дипломатичних рішень.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 12:12;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обережна реакція Заходу на анексію Криму стала класикою безкарності. Справді, якщо одна держава може анексувати територію іншої та “відбутися” лише…".