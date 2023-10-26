Мы оказались в эпохе, когда никто не ищет дипломатических решений — Портников
Острожная реакция Запада на аннексию Крыма стала классикой безнаказанности. В самом деле, если одно государство может аннексировать территорию другого и «отделаться» только персональными санкциями против отдельных чиновников, то чем рискует тот, кто захочет повторить российский опыт? Так мы неожиданно для многих оказались в совершенно другой эпохе – времени, когда никто больше не ищет дипломатических решений.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Крым, Портніков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 12:12;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Острожная реакция Запада на аннексию Крыма стала классикой безнаказанности. В самом деле, если одно государство может аннексировать территорию другого и…".