Мы оказались в эпохе, когда никто не ищет дипломатических решений — Портников

Острожная реакция Запада на аннексию Крыма стала классикой безнаказанности. В самом деле, если одно государство может аннексировать территорию другого и «отделаться» только персональными санкциями против отдельных чиновников, то чем рискует тот, кто захочет повторить российский опыт? Так мы неожиданно для многих оказались в совершенно другой эпохе – времени, когда никто больше не ищет дипломатических решений.