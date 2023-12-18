Чи хоче Захід кинути Україну? – відповідь Фурси
Чи хоче Захід кинути Україну? Ну, напевно, виходячи із цього бажання, Шольц і Макрон панькаються з Орбаном… І може тому адміністрація Байдена напружилась навіть перед Різдвом, щоб отримати прогрес у переговорах про кордон. Так зазвичай поводять себе, коли хочуть кинути?.. Так, у моменті є затримка з допомогою… Яка має закінчитись великими пакетами допомоги як з боку ЄС, так і США.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: байден, допомога, ЕС, макрон, орбан, сша, Фурса, Шольц;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи хоче Захід кинути Україну? – відповідь Фурси»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:37;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи хоче Захід кинути Україну? Ну, напевно, виходячи із цього бажання, Шольц і Макрон панькаються з Орбаном… І може тому…".