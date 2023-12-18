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Чи хоче Захід кинути Україну? – відповідь Фурси

Політика 11:37   18.12.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Чи хоче Захід кинути Україну? – відповідь Фурси

Чи хоче Захід кинути Україну? Ну, напевно, виходячи із цього бажання, Шольц і Макрон панькаються з Орбаном… І може тому адміністрація Байдена напружилась навіть перед Різдвом, щоб отримати прогрес у переговорах про кордон. Так зазвичай поводять себе, коли хочуть кинути?.. Так, у моменті є затримка з допомогою… Яка має закінчитись великими пакетами допомоги як з боку ЄС, так і США.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:37;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи хоче Захід кинути Україну? Ну, напевно, виходячи із цього бажання, Шольц і Макрон панькаються з Орбаном… І може тому…".