Чи хоче Захід кинути Україну? – відповідь Фурси

Чи хоче Захід кинути Україну? Ну, напевно, виходячи із цього бажання, Шольц і Макрон панькаються з Орбаном… І може тому адміністрація Байдена напружилась навіть перед Різдвом, щоб отримати прогрес у переговорах про кордон. Так зазвичай поводять себе, коли хочуть кинути?.. Так, у моменті є затримка з допомогою… Яка має закінчитись великими пакетами допомоги як з боку ЄС, так і США.