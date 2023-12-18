Хочет ли Запад кинуть Украину? — ответ Фурсы

Хочет ли Запад кинуть Украину? Ну, наверняка, исходя из этого желания, Шольц и Макрон панькаются с Орбаном… И, может, поэтому администрация Байдена напряглась даже перед Рождеством, чтобы получить прогресс в переговорах о границе. Так обычно ведут себя, когда хотят кинуть? Да, в моменте есть задержка с помощью… Она должна закончиться большими пакетами помощи как со стороны ЕС, так и США.