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Хочет ли Запад кинуть Украину? — ответ Фурсы

Мир 11:37   18.12.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Хочет ли Запад кинуть Украину? — ответ Фурсы Фото: facebook Сергея Фурсы

Хочет ли Запад кинуть Украину? Ну, наверняка, исходя из этого желания, Шольц и Макрон панькаются с Орбаном… И, может, поэтому администрация Байдена напряглась даже перед Рождеством, чтобы получить прогресс в переговорах о границе. Так обычно ведут себя, когда хотят кинуть? Да, в моменте есть задержка с помощью… Она должна закончиться большими пакетами помощи как со стороны ЕС, так и США.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:37;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хочет ли Запад кинуть Украину? Ну, наверняка, исходя из этого желания, Шольц и Макрон панькаются с Орбаном… И, может, поэтому…".