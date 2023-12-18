Хочет ли Запад кинуть Украину? — ответ Фурсы
Фото: facebook Сергея Фурсы
Хочет ли Запад кинуть Украину? Ну, наверняка, исходя из этого желания, Шольц и Макрон панькаются с Орбаном… И, может, поэтому администрация Байдена напряглась даже перед Рождеством, чтобы получить прогресс в переговорах о границе. Так обычно ведут себя, когда хотят кинуть? Да, в моменте есть задержка с помощью… Она должна закончиться большими пакетами помощи как со стороны ЕС, так и США.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: байден, допомога, ЕС, макрон, орбан, помощь, сша, Фурса, Шольц;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:37;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хочет ли Запад кинуть Украину? Ну, наверняка, исходя из этого желания, Шольц и Макрон панькаются с Орбаном… И, может, поэтому…".