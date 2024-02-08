“Це обман людей” – нардеп про законопроєкт про мобілізацію
Цей документ (новий законопроєкт про мобілізацію – Ред.) – це обман людей. Залишати норму про демобілізацію після 36 місяців служби тільки після рішення Ставки – це означає не відпустити людей ніколи. Це означає, що ви не хочете ніякої демобілізації та таким чином намагаєтесь надурити людей.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Гончаренко., демобилизация, законопроект, мобілізація;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 11:27;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цей документ (новий законопроєкт про мобілізацію – Ред.) – це обман людей. Залишати норму про демобілізацію після 36 місяців служби…".