“Це обман людей” – нардеп про законопроєкт про мобілізацію

Цей документ (новий законопроєкт про мобілізацію – Ред.) – це обман людей. Залишати норму про демобілізацію після 36 місяців служби тільки після рішення Ставки – це означає не відпустити людей ніколи. Це означає, що ви не хочете ніякої демобілізації та таким чином намагаєтесь надурити людей.

