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“Це обман людей” – нардеп про законопроєкт про мобілізацію

Політика 11:27   08.02.2024
Олексій Гончаренко
народний депутат України
“Це обман людей” – нардеп про законопроєкт про мобілізацію

Цей документ (новий законопроєкт про мобілізацію – Ред.) – це обман людей. Залишати норму про демобілізацію після 36 місяців служби тільки після рішення Ставки – це означає не відпустити людей ніколи. Це означає, що ви не хочете ніякої демобілізації та таким чином намагаєтесь надурити людей.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цей документ (новий законопроєкт про мобілізацію – Ред.) – це обман людей. Залишати норму про демобілізацію після 36 місяців служби…".