«Это обман людей» — нардеп про законопроект о мобилизации

Этот документ (новый законопроект о мобилизации — Ред.) – это обман людей. Оставлять норму о демобилизации после 36 месяцев службы только после решения Ставки – значит не отпустить людей никогда. Это значит, что вы не хотите никакой демобилизации и таким образом пытаетесь обмануть людей.