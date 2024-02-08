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«Это обман людей» — нардеп про законопроект о мобилизации

Политика 11:27   08.02.2024
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
«Это обман людей» — нардеп про законопроект о мобилизации

Этот документ (новый законопроект о мобилизации — Ред.) – это обман людей. Оставлять норму о демобилизации после 36 месяцев службы только после решения Ставки – значит не отпустить людей никогда. Это значит, что вы не хотите никакой демобилизации и таким образом пытаетесь обмануть людей.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этот документ (новый законопроект о мобилизации — Ред.) – это обман людей. Оставлять норму о демобилизации после 36 месяцев службы…".