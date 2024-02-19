Перемога Путіна в Україні втягне США у війну – Ніккі Гейлі
Фото: Х Nikki Haley
Путін сказав, що якщо він захопить Україну, то наступними будуть Польща та Прибалтика. Зараз він розміщує солдатів навколо цих країн, як і навколо України. І якщо це станеться, це будуть країни НАТО. Це відразу ж втягне Америку в стан війни… Вони (українці – Ред.) мають велику бойову силу. Ми повинні дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправленню будь-кого з наших військових на війну.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, никки хейли, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 11:13;
Кореспондент Ніккі Гейлі, конкурентка Трампа на праймеріз у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін сказав, що якщо він захопить Україну, то наступними будуть Польща та Прибалтика. Зараз він розміщує солдатів навколо цих країн,…".