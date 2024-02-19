Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

Перемога Путіна в Україні втягне США у війну – Ніккі Гейлі

Політика 11:13   19.02.2024
Ніккі Гейлі
конкурентка Трампа на праймеріз
Перемога Путіна в Україні втягне США у війну – Ніккі Гейлі Фото: Х Nikki Haley

Путін сказав, що якщо він захопить Україну, то наступними будуть Польща та Прибалтика. Зараз він розміщує солдатів навколо цих країн, як і навколо України. І якщо це станеться, це будуть країни НАТО. Це відразу ж втягне Америку в стан війни… Вони (українці – Ред.) мають велику бойову силу. Ми повинні дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправленню будь-кого з наших військових на війну.

Автор: Ніккі Гейлі, конкурентка Трампа на праймеріз
Популярно
Головні новини Харкова 19.02: збиті “шахеди”, удари КАБ та атаки у Табаївки
Головні новини Харкова 19.02: збиті “шахеди”, удари КАБ та атаки у Табаївки
19.02.2024, 12:30
Головні новини Харкова 18.02: фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA
Головні новини Харкова 18.02: фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA
18.02.2024, 21:45
На Харківщині викрили трьох зрадників, які знущались над 16-річним (відео)
На Харківщині викрили трьох зрадників, які знущались над 16-річним (відео)
19.02.2024, 11:58
Авіабомба влучила у дім: на Харківщині загинув електрогазозварник
Авіабомба влучила у дім: на Харківщині загинув електрогазозварник
19.02.2024, 11:10
У Харкові вшанували пам’ять Небесної Сотні та провели панахиду (фото)
У Харкові вшанували пам’ять Небесної Сотні та провели панахиду (фото)
19.02.2024, 10:51
“Після Авдіївки”: ISW дав прогноз, що хоче і чого зможе домогтися армія РФ
“Після Авдіївки”: ISW дав прогноз, що хоче і чого зможе домогтися армія РФ
19.02.2024, 09:04

Новини за темою:

11:22
Дуже помітно, що європейцям не вистачає лідерства – Фесенко
11:13
Перемога Путіна в Україні втягне США у війну – Ніккі Гейлі
09:04
“Після Авдіївки”: ISW дав прогноз, що хоче і чого зможе домогтися армія РФ
07:19
Усі “шахеди”, які атакували Харківщину, збили – Генштаб
07:58
По 8 населених пунктах Харківщини бомбами ударили росіяни – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Перемога Путіна в Україні втягне США у війну – Ніккі Гейлі»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Ніккі Гейлі, конкурентка Трампа на праймеріз у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін сказав, що якщо він захопить Україну, то наступними будуть Польща та Прибалтика. Зараз він розміщує солдатів навколо цих країн,…".