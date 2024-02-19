Перемога Путіна в Україні втягне США у війну – Ніккі Гейлі

Путін сказав, що якщо він захопить Україну, то наступними будуть Польща та Прибалтика. Зараз він розміщує солдатів навколо цих країн, як і навколо України. І якщо це станеться, це будуть країни НАТО. Це відразу ж втягне Америку в стан війни… Вони (українці – Ред.) мають велику бойову силу. Ми повинні дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправленню будь-кого з наших військових на війну.