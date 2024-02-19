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Победа Путина в Украине втянет США в войну — Никки Хейли

Мир 11:13   19.02.2024
Никки Хейли
конкурентка Трампа на праймериз
Победа Путина в Украине втянет США в войну — Никки Хейли Фото: Х Nikki Haley

Путин сказал, что если он захватит Украину, то следующими будут Польша и Прибалтика. Сейчас он размещает солдат вокруг этих стран, как и вокруг Украины. И если это произойдет, то это будут страны НАТО. Это сразу же ввергнет Америку в состояние войны… Они (украинцы — Ред.) обладают большой боевой силой. Мы должны дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку любого из наших военных на войну.

Автор: Никки Хейли, конкурентка Трампа на праймериз
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Никки Хейли, конкурентка Трампа на праймериз в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин сказал, что если он захватит Украину, то следующими будут Польша и Прибалтика. Сейчас он размещает солдат вокруг этих стран,…".