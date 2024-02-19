Победа Путина в Украине втянет США в войну — Никки Хейли

Путин сказал, что если он захватит Украину, то следующими будут Польша и Прибалтика. Сейчас он размещает солдат вокруг этих стран, как и вокруг Украины. И если это произойдет, то это будут страны НАТО. Это сразу же ввергнет Америку в состояние войны… Они (украинцы — Ред.) обладают большой боевой силой. Мы должны дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку любого из наших военных на войну.