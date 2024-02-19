Победа Путина в Украине втянет США в войну — Никки Хейли
Фото: Х Nikki Haley
Путин сказал, что если он захватит Украину, то следующими будут Польша и Прибалтика. Сейчас он размещает солдат вокруг этих стран, как и вокруг Украины. И если это произойдет, то это будут страны НАТО. Это сразу же ввергнет Америку в состояние войны… Они (украинцы — Ред.) обладают большой боевой силой. Мы должны дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку любого из наших военных на войну.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, никки хейли, Путин;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:13;
Корреспондент Никки Хейли, конкурентка Трампа на праймериз в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин сказал, что если он захватит Украину, то следующими будут Польша и Прибалтика. Сейчас он размещает солдат вокруг этих стран,…".