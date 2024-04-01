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Харків – форпост України. Ми це чудово розуміємо – Терехов

Політика 11:20   01.04.2024
Ігор Терехов
мер Харкова
Харків – форпост України. Ми це чудово розуміємо – Терехов Скриншот

Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий. Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо.

Автор: Ігор Терехов, мер Харкова
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий.…".