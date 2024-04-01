Харків – форпост України. Ми це чудово розуміємо – Терехов
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Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий. Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:20;
Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий.…".