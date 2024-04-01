Харьков — форпост Украины. Мы это отлично понимаем — Терехов

Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный. Что касается истощения Харькова – россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Устрашения России не работают – люди сплочены. Харьков – это форпост Украины. И мы отлично это понимаем.