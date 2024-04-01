Харьков — форпост Украины. Мы это отлично понимаем — Терехов
Скриншот
Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный. Что касается истощения Харькова – россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Устрашения России не работают – люди сплочены. Харьков – это форпост Украины. И мы отлично это понимаем.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Сказано, Харьков; Теги: терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков — форпост Украины. Мы это отлично понимаем — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:20;
Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего…".