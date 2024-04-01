Live
  • Пн 01.04.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39
  • EUR 42.16

Харьков — форпост Украины. Мы это отлично понимаем — Терехов

Общество 11:20   01.04.2024
Игорь Терехов
мэр Харькова
Харьков — форпост Украины. Мы это отлично понимаем — Терехов Скриншот

Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный. Что касается истощения Харькова – россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Устрашения России не работают – люди сплочены. Харьков – это форпост Украины. И мы отлично это понимаем.

Автор: Игорь Терехов, мэр Харькова
Популярно
Главные новости Харькова 1 апреля: прогремел взрыв, ситуация со светом
Главные новости Харькова 1 апреля: прогремел взрыв, ситуация со светом
01.04.2024, 12:09
Взрыв, что слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Взрыв, что слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
01.04.2024, 11:32
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Терехов ответил, есть ли повод для эвакуации из Харькова
Терехов ответил, есть ли повод для эвакуации из Харькова
01.04.2024, 10:48
В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку
В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку
01.04.2024, 10:17
«У нас дефицит энергии от 100 до 200 МВт» – Синегубов про свет на Харьковщине
«У нас дефицит энергии от 100 до 200 МВт» – Синегубов про свет на Харьковщине
01.04.2024, 11:47

Новости по теме:

10:48
Терехов ответил, есть ли повод для эвакуации из Харькова
18:00
Должна выдержать удар двух С-300: какими будут подземные школы на Харьковщине
21:26
Терехов сообщил, куда «прилетело» в Харькове
18:15
«Цветы – это психологическое состояние людей» — Терехов
14:19
Под школу в Харькове оборудуют еще одну станцию метро — мэр

Вы читали новость: «Харьков — форпост Украины. Мы это отлично понимаем — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего…".