В офісі Єрмака нарешті звільнили всіх, кого призначив не Єрмак – Бутусов
В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак. Залишились там як виключення: Татаров (призначений Портновим), помічниця Марія (призначена Зеленським), Зеленський (призначений народом України).
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Бутусов, ермак, Офис президента, увольнения;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:48;
Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак. Залишились там як виключення: Татаров (призначений Портновим), помічниця Марія (призначена…".