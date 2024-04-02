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В офісі Єрмака нарешті звільнили всіх, кого призначив не Єрмак – Бутусов

Політика 11:48   02.04.2024
Юрій Бутусов
головний редактор "Цензор.НЕТ"
В офісі Єрмака нарешті звільнили всіх, кого призначив не Єрмак – Бутусов

В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак. Залишились там як виключення: Татаров (призначений Портновим), помічниця Марія (призначена Зеленським), Зеленський (призначений народом України).

Автор: Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ"
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак. Залишились там як виключення: Татаров (призначений Портновим), помічниця Марія (призначена…".