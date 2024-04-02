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В офисе Ермака наконец-то уволили всех, кого назначил не Ермак — Бутусов

Политика 11:48   02.04.2024
Юрий Бутусов
главный редактор "Цензор.НЕТ"
В офисе Ермака наконец-то уволили всех, кого назначил не Ермак — Бутусов

В офисе Ермака наконец-то уволили всех, кого назначил не Ермак. Остались там как исключение: Татаров (назначенный Портновым), помощница Мария (назначенная Зеленским), Зеленский (назначенный народом Украины).

Автор: Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В офисе Ермака наконец-то уволили всех, кого назначил не Ермак. Остались там как исключение: Татаров (назначенный Портновым), помощница Мария (назначенная…".