В офисе Ермака наконец-то уволили всех, кого назначил не Ермак — Бутусов
В офисе Ермака наконец-то уволили всех, кого назначил не Ермак. Остались там как исключение: Татаров (назначенный Портновым), помощница Мария (назначенная Зеленским), Зеленский (назначенный народом Украины).
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Бутусов, ермак, Офис президента, увольнения;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 11:48;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В офисе Ермака наконец-то уволили всех, кого назначил не Ермак. Остались там как исключение: Татаров (назначенный Портновым), помощница Мария (назначенная…".